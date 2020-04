Na passada semana, as autoridades anunciaram a detenção de pelo menos três pessoas infetadas com o novo coronavírus que não cumpriram o isolamento obrigatório. Estas pessoas podem ser punidas com pena de prisão até um ano, ou pena de multa até 120 dias. Porém, no Código Penal, segundo confirmaram juristas à SÁBADO, há outro crime pelo qual as pessoas infectadas podem incorrer: propagação de doença contagiosa, com um pena entre 1 a cinco anos de cadeia, para quem, a título doloso, propagar doença, criando perigo para a vida, lesão grave da saúde e integridade física. Há, porém, um senão: o Ministério Público terá que provar que o comportamento propiciou um contágio a uma terceira pessoa.



O caso mais recente verificou-se na Póvoa do Varzim, onde um homem de 43 anos, já com diagnóstico confirmado de Covid-19, que residia na freguesia de Aver-o-Mar foi detido na zona da Fragosa. O homem já tinha passado por uma padaria e por um café, segundo o Jornal de Notícias. Mora com a mãe, de 70 anos, que também foi submetida a teste à Covid-19.



O alerta foi dado pela linha SNS24, que tentou contactar o homem sem sucesso. Foi montado um cerco pela PSP.



As autoridades foram avisadas de um caso semelhante a 3 de abril, o de um homem residente em Espinho que não cumpriu o confinamento obrigatório. Acabou por ser surpreendido pela polícia à porta de casa: já tinha ido à padaria e a um hipermercado. Também foi sinalizado após não ter respondido às chamadas.



A 30 de março, um homem de Ovar foi detido por andar a circular na via pública apesar do confinamento obrigatório a que é sujeito por estar infetado com o vírus da covid-19, revelou hoje o comando distrital de Aveiro da PSP. Segundo essa autoridade policial, o crime de desobediência verificou-se já na sexta-feira, quando o homem, de 46 anos e de Válega, foi intercetado a conduzir. Acabou por ser escoltado até casa.



A GNR e a PSP já detiveram 14 pessoas por crime de desobediência, designadamente por violação da obrigação de confinamento obrigatório e por outras situações de desobediência ou resistência, durante o segundo período de Estado de Emergência revela o Ministério da Administração Interna português. Estes números juntam-se aos verificados no primeiro período de Estado de Emergência: 114.



Portugal regista esta segunda-feira, dia 6, 311 mortes associadas à covid-19, mais 16 do que no domingo, e 11.730 infetados (mais 452).

Das 11.730 pessoas infetadas pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2), a grande maioria (10.631) está a recuperar em casa, 1.099 (mais 15, +1,4%) estão internadas, 270 (mais três, +1,2%) das quais em Unidades de Cuidados Intensivos.

Desde o dia 01 de janeiro, registaram-se 91.794 casos suspeitos, dos quais 4.500 aguardam resultado das análises.

O boletim epidemiológico indica também que há 75.564 casos em que o resultado dos testes foi negativo.

A DGS regista ainda 23.470 contactos em vigilância pelas autoridades (mais 261 do que no domingo).