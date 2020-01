"Não é fumo, é Bloco de Esquerda": Foi assim que o eurodeputado e vice-presidente do CDS, Nuno Melo, respondeu esta terça-feira ao partido após este ter criticado o "caos climático na Austrália", juntando à frase a imagem de um homem a fumar um "charro".

"Um país a arder: plantas queimadas, animais mortos, dezenas de pessoas perderam a vida e milhares estão em fuga. Não é fogo, é capitalismo", refere a publicação do BE desta segunda-feira, partilhando um mapa que não é real, mas sim uma "adaptação gráfica 3D das imagens de satélite captadas pela NASA com os focos de incêndio registados na Austrália" entre 5 de dezembro e 5 de janeiro, como o próprio Bloco veio a esclarecer.

Caos climático na Austrália:



• mil milhões de animais mortos

• 24 pessoas mortas

• 1300 casas ardidas

• 6 milhões de hectares ardidos



Um país a arder: plantas queimadas, animais mortos, dezenas de pessoas perderam a vida e milhares estão em fuga. Não é fogo, é capitalismo. pic.twitter.com/STEp3Ohrzm — Bloco de Esquerda (@EsquerdaNet) January 6, 2020

Na mesma publicação, o partido refere os "mil milhões de animais mortos", "24 pessoas mortas", "1300 casas ardidas" e "6 milhões de hectares ardidos" nos devastadores incêndios na Austrália, questionando até quando "os governantes vão continuar a desprezar as alterações climáticas".



Em resposta à publicação de Nuno Melo, o comentador político Daniel Oliveira questionou se o vice-presidente do CDS seria mesmo eurodeputado. "O que é isto?", escreveu.