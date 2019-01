A idade do armário, das crises existenciais, das dúvidas e das fúrias. A adolescência é uma fase de grandes desafios e os pais muitas vezes não sabem qual o caminho a seguir. Para enfrentar estes desafios, a psicóloga Ana Duarte Ferreira criou um workshop de psicologia chamado Construção da Identidade na Adolescência. É no sábado, 9 de Fevereiro, das 11h às 13h, no consultório ADF Psicologia, em Lisboa.



A especialista diz que decidiu fazer esta iniciativa depois ter perceber o impacto dos problemas de saúde mental nos adolescentes. É que metade dos casos de distúrbios mentais começam antes dos 14 anos. Licenciada em psicologia clínica no ISPA, Ana Duarte Ferreira tem experiência clínica nas áreas materno-infantil, adolescência e idade adulta, e trabalha no Hospital de Cascais. Foi fundadora do consultório ADF Psicologia e refere quer encontrar o caminho para responder a esta pergunta: "Sabe quais são os desafios e as tarefas que contribuem para uma construção saudável da identidade do seu filho?"



Porque decidiu criar estes workshops?

Estes workshops nascem da necessidade, que observo diariamente, de sensibilizar e esclarecer os pais acerca dos processos e das mudanças característicos da adolescência, para que estes estabeleçam com os filhos uma relação mais consciente, mais compreensiva e mais humana.

Outro fator que me motivou, sem dúvida, foi o conhecimento através da OMS (Organização Mundial de Saúde) de 2018, que 10 a 20% das crianças e jovens têm problemas de saúde mental, que 50% dos distúrbios mentais começam antes da idade dos 14 anos, que apenas 1/5 recebe tratamento adequado, e que a maior parte dos casos passam despercebidos e não são tratados. Perante números tão alarmantes, desafiei-me a ter um papel mais ativo na divulgação destes dados e alcançar o maior número de pais possível, fora do consultório e do Hospital. Um destes adolescentes pode estar em nossa casa a sofrer em silêncio.

Existe muita procura por parte dos pais?

Felizmente, sim. Já tinha pais interessados no workshop antes ter anunciado a data, dia 9 de Fevereiro. A procura deve-se, penso eu, por este ser uma oportunidade de aprofundar, ampliar e compreender a adolescência dos filhos, logo ser melhor ser Mãe/Pai. O workshop é uma forma descomprometida e descontraída de estar com um Psicólogo, obtendo conhecimentos e competências parentais, sem ter que ir ao psicólogo.

Como funcionam os workshops?

Os workshops desenvolvem-se em três momentos dinâmicos:

Parte teórica adaptada aos participantes. No próximo workshop será "Construção da identidade na adolescência". Visualização de um pequeno filme inspirador Reflexão, esclarecimentos e partilha

Porque motivo há tantos mal-entendidos entre adolescentes e pais?

É fundamental os adultos falarem a linguagem do adolescente, caso contrário, estes isolam-se e criam uma barreira emocional. É uma linguagem por vezes contraditória, que gera mal entendidos se os pais estiverem longe de recordar como se sentiam na adolescência.

A linguagem dos adolescentes é expressa, por vezes aos "trambolhões". Eles sentem-se autónomos e também dependentes, individualistas e fascinados pelo grupo, cheios de certezas e de dúvidas, felizes e tristes sem saber bem nem a razão nem o porquê.



Por ser difícil ajustar a dinâmica familiar e o estilo parental a esta nova etapa do filho, normalmente, a rigidez surge do medo de perder o controle na educação e no seu comportamento. Os pais tornam-se, frequentemente, ainda mais punitivos e autoritários nesta fase, e como sabemos, comportamento gera comportamento. Os filhos espelham, tanto em casa como na escola, como é experenciada a relação familiar.



Porque desafiam tanto a autoridade?

Um dos principais desafios da adolescência, que pode ser doloroso, é a desidealização dos pais, o que se reflete no desafiar a autoridade. A importância do reconhecimento dos pares aumenta e a dos pais diminui. É natural questionarem a autoridade que os pais representam, para poderem ser livres de construir a sua forma de pensar e de estar no mundo. Sem questionar não há individualização, nem autonomia, nem liberdade. O sentido de justiça, mais desenvolvido e aguçado, favorece por vezes, a indignação e a revolta. A autoridade é desafiada porque muitas vezes apregoa o que não faz.



Hoje a adolescência é mais perigosa por causa das redes sociais?

Se estas forem mal utlizadas, sim! É inquestionável como o cyber-bullyng pode ser devastador. Uma fotografia mais ousada, uma vez exposta sem consentimento, num grupo social ou na internet, pode ser a gota que verte do copo, para um adolescente mais problemático tentar o suicídio. Já fui chamada por diversas vezes às urgência do hospital, aonde trabalho, porque um adolescente deu entrada após ter cometido tentativa de suicidio. Mais palavras para quê...



Quais são as maiores preocupações dos pais?

A maior preocupação está frequentemente associada ao baixo rendimento escolar. É frequente as notas baixarem nesta fase, e os pais inquietarem-se acerca do futuro profissional dos filhos. Por vezes, a tendência é ver a superfície, sem pensar acerca da explicação para o sintoma. Outra grande preocupação, é sentir que o filho já não é a criança que conhecia, que compreendia, com quem dialogava. Agora vive quase com um desconhecido na própria casa, que questiona tudo e todos, se fecha no quarto, joga computador demasiado, e que não quer fazer mais os programas em família.



Qual é o conselho mais importante que dá aos pais?

Aconselho os pais a estarem mais disponíveis para escutarem os filhos e não projetarem as suas expectativas sobre a vida neles. A adaptarem a comunicação, o afeto e a exigência às necessidades e capacidades de cada um. A serem líderes, com consistência nos valores que transmitem, mais próximos e mais humanos, mais tolerantes sem serem permissivos.



A adolescência das raparigas e dos rapazes é muito diferente?

Sim, diferentes e ambas desafiantes, mas com emoções e sentimentos muito semelhantes. Generalizando, os rapazes são mais introvertidos e mais interessados nos jogos de computador, e as raparigas, com mais necessidade de reconhecimento, de popularidade e mais ativas nas redes sociais.

O sentimento de desamparo, em que "já não sou a criança que fui mas ainda não sei bem quem sou", está em ambos os sexos. A mudança implica inevitavelmente uma incursão no desconhecido, o que provoca sentimentos de ansiedade de angústia para ambos.