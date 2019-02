João Gomes Cravinho considera que o orçamento da nova Lei de Programação Militar é suficiente e que não tem a pretensão de apresentar uma "lei perfeita".

Em outubro do ano passado, o então ministro da Defesa, Azeredo Lopes, exigiu ao Instituto de Ação Social das Forças Armadas (IASFA) uma clarificação quanto a situações de arrendatários com mais de uma casa atribuída para habitação e novas regras para este regime. Agora, em entrevista ao jornal Público, o novo ministro com a pasta da Defesa, João Gomes Cravinho, indica que "tem acompanhado de perto o desenvolvimento de novas regras" para impedir que militares tenham mais de uma fração e que aconteçam casos de subarrendamento.

"Havia dois problemas: a falta de regras e a simples desonestidade porque, mesmo sem regras, devemos saber o que é razoável e o que não é razoável. Hoje isso já não seria possível e há, sistematicamente, um acompanhamento por parte do meu gabinete das propriedades do IASFA", afirma João Gomes Cravinho, referindo que existem três auditorias que não estão ainda finalizadas.

"A do Tribunal de Contas, a da Inspeção-Geral de Finanças, ambas em fase de contraditório e de que já vimos uma versão preliminar, e a da Inspeção-Geral de Defesa Nacional, com um enfoque específico sobre o património. Esses três elementos, que espero ter em mãos ainda em fevereiro, permitem fazer, é esse o meu objetivo, uma reorganização e reorientação do IASFA."

O ministro da Defesa adianta ainda ao Público que pretende ter reuniões aprofundadas com todos os partidos que não rejeitaram a nova Lei de Programação Militar (LPM) – excluindo assim o Bloco de Esquerda – e "no respeito por uma lei que nos parece ser coerente com uma lógica própria, desenvolver conversas para ver se a LPM pode ser adaptada, melhorada".

Embora reconheça que os recursos são sempre inferiores aos desejados, Gomes Cravinho considera que não tem a pretensão de apresentar uma "lei perfeita" e que os 4,74 mil milhões de euros de orçamento para modernizar as Forças Armadas são suficientes para "para vigiar e defender a nossa plataforma continental que é imensa, de corresponder a um conjunto de objetivos que estão explicitados".