Mulher detida no Montijo por maus-tratos a menino de quatro anos

Edição de 26 de maio a 1 de junho

Uma mulher foi detida no concelho do Montijo, distrito de Setúbal, por maus-tratos a um menino de quatro anos, anunciou esta terça-feira a GNR.



GNR deteve mulher por maus-tratos a um menino de quatro anos DR

Em comunicado, a GNR explica que a mulher, de 43 anos, foi detida no domingo, depois de os agentes se terem deslocado a um estabelecimento de restauração e bebidas - na sequência de uma denúncia -, onde estava o menino de quatro anos há cerca de cinco horas, sem que tivesse sido convenientemente alimentado.

No decorrer das diligências, os agentes perceberam que o menino se encontrava acompanhado pela mãe e por outras pessoas, sendo que a mulher se encontrava sob a influência do álcool.

A GNR concluiu que a mulher não apresentava condições para assegurar a guarda da criança e confiou o menino aos cuidados dos avós maternos.

A suspeita foi detida, constituída arguida e será presente ao Tribunal Judicial do Montijo.