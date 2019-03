Uma mulher de 44 anos terá burlado dez homens mais velhos com promessas sexuais. Chegadas a Viseu, as vítimas eram raptadas e roubadas. Casal foi burlado em 700 mil euros.

O Tribunal de Viseu começou esta quarta-feira a julgar Fernanda Costa, 44 anos, por ser a mentora de um esquema que consistia em seduzir turistas franceses – dez no total –, quase todos com mais de 60 anos, através de sites de encontros, prometendo às vítimas momentos de paixão e até casamento.



Chegados a Viseu, as vítimas eram feitas prisioneiras, roubadas e maltratadas pelo marido, filho e amigo da mulher. Um casal foi burlado em mais de 700 mil euros.



Saiba mais em Correio da Manhã