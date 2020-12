Dois cursos de formação de recrutas nos Comandos que antecederam o curso 127 - que culminou com a morte de Hugo Abreu e de Dylan da Silva - estão a ser investigados pelo Ministério Público. Cinco instrutores foram constituídos arguidos entre fevereiro e setembro deste ano, dois dos quais estão a ser julgados no âmbito do curso 127, avança o jornal Público . Os cursos em causa, 123 3 125, foram ministrados em abril de 2014 e outubro de 2015.