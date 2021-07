MP arquivou suspeitas na venda do Pavilhão Atlântico ao genro de Cavaco

Um email de 3 de abril de 2012, enviado pela chefe de gabinete da então secretária de Estado das Finanças, Maria Luís Albuquerque, para o conselho de administração da Parque Expo teve dois efeitos: no curto prazo, autorizou a participação de três quadros da empresa no processo de venda do Pavilhão Atlântico (atual Altice Arena); a longo prazo, inviabilizou uma eventual acusação do Ministério Público pelo crime de participação económica em negócio contra os três elementos que integraram o consórcio liderado pelo empresário Luís Montez.



Este é um dado que resulta da investigação judicial à venda do Pavilhão Atlântico, em 2012, ao consórcio liderado pelo genro de Cavaco Silva, apoiado pelo BES. Todas as suspeitas foram arquivadas pela procuradora Maria Leonor Cardiga, no passado mês de março. Em quase quatro anos de investigação, o caso passou por três procuradores, a PJ queixou-se da falta de meios disponíveis para a investigação e o Ministério Público limitou-se a pedir pareceres técnicos e algumas escutas telefónicas do processo Monte Branco. Ninguém foi ouvido, fosse como arguido ou testemunha.



Uma das primeiras suspeitas à volta do caso foi o facto de três elementos da Parque Expo terem concorrido à compra do Pavilhão Atlântico. Numa primeira fase, avançaram sozinhos, juntando-se posteriormente a Luís Montez. Jorge Vinha da Silva era diretor-geral da sociedade Atlântico - Pavilhão Multiusos de Lisboa; José Faísca, por sua vez, era o diretor-geral de operações; e Jorge Quintão exercia funções de diretor financeiro.