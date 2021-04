MP aceita que crime imputado a Ricardo Salgado seja retirado da Operação Marquês

O Ministério Público aceita que Ricardo Salgado seja já julgado por três crimes de abuso de confiança, considerando que estes têm "suficientemente autonomia" em relação a todos os outros que lhe foram imputados na acusação da Operação Marquês. A posição dos procuradores Rosário Teixeira e Vítor Pinto consta de um despacho do juiz de instrução Ivo Rosa, que indeferiu um requerimento da defesa do antigo banqueiro.



Os advogados de Ricardo Salgado invocaram uma irregularidade na decisão instrutória, afirmando que a separação de processos ordenada por Ivo Rosa tinha violado o seu direito ao contraditório. Na resposta, o MP entendeu que iniciativa dos advogados apenas tinha como objetivo ganhar espaço para apresentar um recurso para o Tribunal da Relação de Lisboa.



Os procuradores - que logo no final da leitura da decisão instrutória anunciaram a intenção de apresentar recurso contra a decisão do juiz - aceitam, por isso, que Ricardo Salgado seja já julgado por três crimes de abuso de confiança, tal como consta da proúncia, sem prejuízo de "regressar" à Operação Marquês caso o Tribunal da Relação dê razão ao recurso do MP.