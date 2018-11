Morreu o procurador José António Branco

José António Branco, procurador-geral do Supremo Tribunal Administrativo e coordenador da comarca de Lisboa, morreu aos 61 anos.

Antes de ser nomeado em Dezembro de 2017 procurador-geral adjunto para exercer funções no Supremo Tribunal Administrativo, chegou a coordenador da comarca de Lisboa em 2014.



No passado, José António Branco desempenhou as funções de vice-presidente do Conselho dos Oficiais de Justiça entre 1994 e 1999. Mais tarde, entre 2002 e 2004 foi director nacional adjunto da Polícia Judiciária e entre 2005 e 2010 foi director adjunto do Centro de Estudos Judiciários. Em 2011, o magistrado do Ministério Público foi eleito membro do Conselho de Fiscalização do Sistema de Informações da República Portuguesa (SIRP).