Sábado – Pense por si

Escolha a Sábado como "Fonte Preferida"

Veja as nossas notícias com prioridade, sempre que pesquisar no Google.

Adicionar fonte

Portugal

Montenegro diz que País tem mais de 1.500 operacionais no terreno desde 13 de abril

Lusa 16:22
Capa da Sábado Edição 26 de maio a 1 de junho
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 26 de maio a 1 de junho
As mais lidas

A líder parlamentar do Livre questionou o chefe do executivo sobre o calor extremo que tem atingido o país e a limpeza de terrenos, uma vez que o país está a entrar na época de incêndios.

O primeiro-ministro revelou hoje que mais de 1.500 operacionais estão no terreno para combate aos incêndios desde o dia 13 de abril e que o Governo está em contacto com diversas autoridades para preparar este período crítico.

Luís Montenegro na Assembleia da República
Luís Montenegro na Assembleia da República MIGUEL A. LOPES/LUSA

Durante o debate quinzenal, na Assembleia da República, a líder parlamentar do Livre, Isabel Mendes Lopes, questionou o chefe do executivo sobre o calor extremo que tem atingido o país e a limpeza de terrenos, uma vez que o país está a entrar na época de incêndios.

A deputada acusou o Governo de "falta de preparação" que ficou "espelhada no relatório do Presidente da República" após as fortes tempestades que atingiram a zona centro do país.

"O Governo constituiu um Comando Integrado de Prevenção e Operações que está a funcionar precisamente em Leiria e que terei a ocasião de visitar ainda esta semana. Neste momento, desde o dia 13 de abril, estão no terreno mais de 1.500 operacionais", começou por responder Luís Montenegro.

O primeiro-ministro adiantou ainda que foram assinados contratos com 26 municípios, e que já mais de quinze mil quilómetros de estrada foram desobstruídos.

"Estamos até o momento em contacto direto com as autoridades locais de Proteção Civil, com o Comando Nacional da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, com o ICNF, com a AGIF, com a GNR, com o Estado-Maior General das Forças Armadas e com a Liga dos Bombeiros Portugueses, em conjunto com os municípios, para termos a resposta no terreno já", acrescentou.

No sábado, foi noticiado -- embora ainda não divulgado oficialmente -- o relatório da Presidência Aberta na Zona Centro do país, realizada por António José Seguro entre 06 e 10 de abril às zonas afetadas pelas tempestades, no qual o Presidente da República considera que as consequências do mau tempo que atingiu o país no início do ano exigem que "se acelerem apoios, se clarifiquem medidas" e se melhore a coordenação entre entidades no terreno.

O relatório de quase cem páginas aponta que a governação da crise nesse período "revelou insuficiências de coordenação, clareza e interoperabilidade" e identifica problemas como "a lentidão de alguns apoios" ou "a necessidade de reforçar a redundância das telecomunicações, do fornecimento de energia, das acessibilidades e da comunicação em emergência", entre outros, apontando dez prioridades de ação (cinco delas imediatas) e onze "lições estratégicas para o futuro".

Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Montenegro diz que País tem mais de 1.500 operacionais no terreno desde 13 de abril