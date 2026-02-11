Sábado – Pense por si

Portugal

Parque das Nações criou "mini-eleições" para crianças que acompanharam pais na segunda volta das presidenciais

Gabriela Ângelo
Gabriela Ângelo 15:47
A ação decorreu em duas escolas e foi "muito bem recebida" pelos 'mini eleitores', garante a Junta. A escolha que tiveram de fazer? Qual o desenho animado favorito.

A Junta de Freguesia do Parque das Nações criou mini eleições para que as crianças que acompanharam os pais a votar na segunda volta das eleições presidenciais este domingo pudessem votar no seu desenho animado favorito.

Junta do Parque das Nações cria mini eleições para crianças que acompanharam os pais a votar na segunda volta das eleições
No seu , a Junta explica que a iniciativa “Voto Kids” teve como objetivo “ajudar os mais novos a melhor compreender o que é uma eleição” e juntou 195 mini votantes. No boletim estavam personagens de animação como Super Mario, Stitch, Minnie e Mickey Mouse, mas a grande vencedora foi Rumi, a heroína no filme de animação Guerreiras do K-Pop, com 39 votos. Houve ainda dois votos nulos. 

A ação decorreu em duas escolas onde “habitualmente mais jovens acompanham os pais no dia de eleições e foi muito bem recebida pelos ‘mini eleitores’ e os seus pais”, afirma a Junta. 

