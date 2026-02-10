Sábado – Pense por si

10 de fevereiro de 2026 às 22:41

Saída de Maria Lúcia Amaral do Governo era "inevitável", considera Duarte Cordeiro

No NOW, o antigo ministro socialista disse ainda que, além desta demissão, também a saída de Ana Paula Martins do Executivo faria "todo o sentido".

