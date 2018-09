Em Outubro passado, o Parlamento aprovou um projecto de resolução que envolvia 11 medidas para diminuir o peso das mochilas escolares. Quase um ano depois as alterações não se fazem sentir.

O Parlamento aprovou, no final de Outubro do ano passado, um projecto de resolução que envolvia 11 medidas para diminuir o peso das mochilas escolares. No entanto, quase um ano depois as alterações não se fazem sentir. A Deco sente-se "frustada", garantindo que nenhuma medida foi implementada e que as crianças chegam a carregar às costas um peso três vezes superior ao recomendado pela Organização Mundial de Saúde (OMS), revela esta segunda-feira o Jornal de Notícias.

"O projecto de resolução foi aprovado por unanimidade, em 27 de Outubro de 2017. Mas as medidas não foram implementadas. A resolução não saiu da gaveta. Ficou a marinar. Sentimo-nos frustrados", disse ao jornal Rita Rodrigues, responsável pelas Relações Institucionais da Deco. A resolução, aprovada há quase um ano, seguiu-se às conclusões de estudos de 2003 e 2017 da Deco – que motivaram uma petição pública que recolheu 50 mil assinaturas.

Segundo um estudo do Agrupamento de Centros de Saúde do Baixo Vouga, as mochilas dos alunos do 5.º ano (com idades entre os 9 e os 10 anos) pesam, em média, 4,9 quilos. Neste caso, o peso correspondia a 13% do peso total da criança – quando, de acordo com as recomendações da OMS, o peso não deveria ser superior a 10%.

Enquanto a Deco garante que nenhuma medida foi implementada, o Ministério da Educação diz que "têm sido várias as medidas tomadas", como "a promoção, através da flexibilidade curricular, de aulas e metodologias não centradas no manual, cuja gestão permite, muitas vezes, a dispensa do seu uso".

A Associação Nacional de Directores de Agrupamentos e Escolas Públicas afirma que este facto não resolve nada. "Para isso, era necessário que as escolas tivessem computadores ou tablets suficientes e que a rede de Internet fosse fiável", disse Filinto Lima, presidente da associação, ao jornal.

Entre as 11 medidas aprovadas pelo Parlamento em Outubro passado, estava a ponderação de um mecanismo de homologação das mochilas e o estudo das condições ergonómicas mais adequadas.