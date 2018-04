A Comissão Europeia está actualmente a ajudar Portugal na avaliação do sistema de defesa e de protecção das florestas, anunciou hoje o executivo comunitário em comunicado.A missão, solicitada por Portugal através do Mecanismo de Protecção Civil da União Europeia (UE), vai contar com peritos em meteorologia, técnicos em comportamento do fogo e técnicos em prevenção de incêndios para apoiar as autoridades portuguesas na identificação de medidas preventivas que complementem os esforços nacionais em curso.De acordo com a nota da Comissão Europeia, os peritos identificarão domínios críticos de intervenção e prestarão formação e aconselhamento às autoridades portuguesas, a fim de se prepararem para o Verão, altura em que graves incêndios florestais são susceptíveis de afectar o país."É essencial reforçar a capacidade local para a preparação e prevenção de incêndios florestais para minimizar o impacto catastrófico dos incêndios florestais em países que são muitas vezes afectados, como Portugal. No ano passado, Portugal sofreu incêndios florestais mortíferos com dezenas de vítimas. Temos de trabalhar em conjunto para garantir que tal tragédia não se repita. A partilha de conhecimentos, de experiência e de saber-fazer ajudará a prevenção e a reagir melhor a situações semelhantes ao longo do próximo verão", afirma, citado no comunicado, o comissário europeu para a Ajuda Humanitária e Gestão de Crises, Christos Stylianides.Os incêndios de Junho e Outubro de 2017 em Portugal causaram a morte de mais de uma centena de pessoas.