O ministro da Educação disse hoje que a proposta final apresentada na segunda-feira aos sindicatos dos professores é a única "passível de execução" e que permite agir com "equidade", mas lembrou "total abertura negocial"."Não podemos por em risco o descongelamento de todos os funcionários públicos", declarou o ministro no segundo dia de greves regionais dos professores, sublinhando que a questão tem a ver com a progressão da carreira e que 45 mil docentes já vão ver as suas carreiras "com progressão no ano de 2018".Tiago Brandão Rodrigues acrescentou que é a única hipótese "sustentável financeiramente" e que dá possibilidade aos docentes de verem "reconstituídos 70% de um módulo de progressão", que resulta nos 2 anos, 10 meses e 18 dias."Ir mais longe implicaria necessariamente por em causa o descongelamento de carreiras que aconteceu em janeiro de 2018", declarou.O ministro da Educação falou aos jornalistas no rescaldo do lançamento do livro "Contas de Cabeça", apresentado hoje na Cidade do Desporto, em Lisboa, numa parceria com a Sociedade Portuguesa de Matemática e a Federação Portuguesa de Futebol.Confrontado com a distância entre este entendimento e a proposta inicial, o ministro defendeu-se afirmando que a hipótese que têm em cima da mesa é a única que, "com equidade, se aproxima às carreiras gerais"."Não está longe, é o possível", contrapondo que a abertura negocial com os sindicatos continua a ser "total"."Temos falado com as organizações em contínuo", dando o exemplo do descongelamento das carreiras, da reconstituição dos salários e dos rendimentos, e lembrando que a o "diálogo faz sempre parte da acção do governo".A greve foi convocada pelas dez estruturas sindicais de professores que assinaram a declaração de compromisso com o Governo, entre as quais as duas federações - Federação Nacional de Educação (FNE) e Federação Nacional dos Professores (Fenprof) - e oito organizações mais pequenas.A greve arrancou na terça-feira nos distritos de Lisboa, Setúbal e Santarém e na região autónoma da Madeira e hoje concentra-se na região sul (Évora, Portalegre, Beja e Faro) e no dia 15 na região centro (Coimbra, Viseu, Aveiro, Leiria, Guarda e Castelo Branco).A paralisação termina sexta-feira na região norte (Porto, Braga, Viana do Castelo, Vila Real e Bragança) e na região autónoma dos Açores.