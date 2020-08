Como forma de prever uma nova vaga do vírus Covid-19, os esgotos de cerca de dois milhões de portugueses estão a ser monitorizados para detetar a eventual presença da doença.A história é avançada pelo Jornal de Notícias. A análise, que faz parte de um projeto de investigação coordenado pela Águas de Portugal, o COVIDETECT, está a ser feita em cinco ETAR, que servem 20% da população e nos afluentes de três hospitais.Os hospitais são o Hospital Curry Cabral, em Lisboa, do Hospital Santos Silva, em Vila Nova de Gaia, e do Hospital Senhora da Oliveira, em Guimarães. As ETAR são as de Alcântara, Beirolas, Guia, Gaia Litoral e Serzedelo II — que se localizam em Lisboa, Cascais, Gaia e Guimarães.