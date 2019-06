Os doentes cujas cirurgias foram canceladas devido à greve dos enfermeiros e que ainda não foram intervencionados foi "por razões de conveniência da vida de cada um", sublinhou.A primeira greve, que durou mais de um mês e decorreu em cinco hospitais no final do ano passado, levou ao cancelamento de quase 8.000 cirurgias, e a segunda que decorreu em fevereiro em 10 centros hospitalares levou ao adiamento de mais de 5.000 operações.As greves foram promovidas pelo Sindicato Democrático dos Enfermeiros ( Sindepor ) e pela Associação Sindical Portuguesa dos Enfermeiros (ASPE).O caráter inédito destas greves não foi apenas a sua duração prolongada, mas também o facto de um movimento de enfermeiros - o Movimento Greve Cirúrgica - ter lançado na internet um fundo de recolha solidário para financiar os grevistas, que angariou um total superior a 700 mil euros.Dúvidas foram sendo lançadas sobre esta forma de recolher apoio financeiro para a greve, mas até ao momento ainda nenhuma investigação ou prova foi apresentada a sustentar suspeições de que entidades privadas poderiam estar a financiar a paralisação.O Governo tentou travar a greve cirúrgica de várias formas, tendo desde sempre considerado que era uma forma de luta extrema e até cruel.Os sindicatos que convocaram a greve sempre rejeitaram o incumprimento de serviços mínimos, acusando até os hospitais de manipular as cirurgias abrangidas nos serviços mínimos.