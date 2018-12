Segundo o IPMA, as ilhas do grupo Central (Terceira, Pico, São Jorge, Graciosa e Faial) vão estar sob aviso amarelo referente a chuva até às 06:00 locais (mais uma hora em Lisboa) de domingo.

A Protecção Civil dos Açores emitiu este sábado um alerta tendo em conta a previsão de chuva em sete das nove ilhas dos Açores entre hoje e domingo.



Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), as ilhas do grupo Central (Terceira, Pico, São Jorge, Graciosa e Faial) vão estar sob aviso amarelo referente a chuva até às 06:00 locais (mais uma hora em Lisboa) de domingo.



Para o grupo Oriental (São Miguel e Santa Maria) o aviso amarelo por causa da chuva vai vigorar até às 18:00 de domingo.



O aviso amarelo, o menos grave, revela situação de risco para determinadas actividades dependentes das condições meteorológicas.



Face a estas previsões, o Serviço Regional de Protecção Civil e Bombeiros dos Açores recomenda que sejam tomadas medidas de autoproteção, incluindo a limpeza dos sistemas de drenagem das residências.



"Não circule sem necessidade. Pode atrapalhar a circulação das forças de segurança ou cair em buracos ocultados por lençóis de água", alerta a Protecção Civil açoriana no comunicado.



Em locais "não pavimentados, as águas podem causar erosão dos solos, levando à queda de muros, taludes, postes", acrescenta.