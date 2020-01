O anúncio da saída de Isabel dos Santos do Eurobic foi o primeiro numa semana sem precedentes, durante a qual se começou a decidir rapidamente o fim da presença da investidora angolana em Portugal. Cada saída apresenta um desafio: quem comprará a sua participação, em que condições e a que valor. Os casos do Eurobic e da Efacec são os mais complexos e na NOS a Sonae prepara sem precipitações o divórcio.

NOS: acordo dá 15 dias para resolver impasse

Na empresa de telecomunicações NOS, os primeiros efeitos dos Luanda Leaks foram as saídas de Jorge Brito Pereira, Mário Leite Silva e Paula Oliveira dos cargos de administradores não executivos da empresa. As revelações dos Luanda Leaks visam estas três pessoas: o advogado Brito Pereira na constituição da sociedade offshore que serviu para desviar dinheiro público angolano, Mário Silva como braço direito de Isabel dos Santos na operação e Paula Oliveira, amiga de Isabel, como titular da sociedade offshore (a Matter).

As alterações, contudo, não vão ficar por aqui. Isabel dos Santos tem com a Sonae metade da holding ZOPT, que controla 52% do capital da NOS. A Sonae está a estudar a forma de se afastar de Isabel dos Santos, sabe a SÁBADO, algo possível pelo acordo parassocial da holding, que dá 15 dias para as partes chegarem a um acordo em caso de impasse, caso contrário a holding é dissolvida.

"No caso de ocorrer uma situação de impasse, as Partes procurarão uma solução concertada para o assunto, nomeando cada uma das Partes um representante para o efeito, cuja identidade será comunicada à outra Parte no prazo máximo de cinco dias a contar da verificação daquela situação. Se, nos quinze dias seguintes, o impasse não tiver sido resolvido qualquer uma das Partes terá o direito de requerer a dissolução da ZOPT", indica o acordo.



Um dos cenários em cima da mesa passa pela dissolução da holding, passando a Sonae a deter directamente as acções na NOS, no que seria um afastamento. Contudo, dada a necessidade de a Sonae preservar valor da NOS, o cenário preferido é a venda da participação por parte de Isabel dos Santos (o acordo parassocial dá à Sonae a prioridade na compra da parte de Isabel dos Santos). A decisão está em estudo e a Sonae "não se vai precipitar numa solução".



Eurobic: venda "desafiante" se Fernando Teles não sair

Foi na segunda-feira que o conselho de administração do Eurobic, o banco detido em 42% por Isabel dos Santos, decidiu cortar as relações comerciais com a sua acionista e forçá-la a vender a sua participação. A decisão foi tomada sem que os dois administradores indicados por Isabel dos Santos estivessem presentes na reunião, nem o administrador e acionista Fernando Teles. Isabel dos Santos tomou conhecimento cerca de meia-hora depois e não levantou objeções, apurou a SÁBADO. Os seus dois administradores, Vanessa Loureiro e Rui Lopes, renunciaram.



No Eurobic, que Isabel dos Santos controla através de duas sociedades, a administração liderada pelo ex-ministro Teixeira dos Santos indiciou num comunicado a "existência de interessados" e a concretização "assegurada a curto prazo" da venda. Mas são incertas as circunstâncias em que isso será feito. Uma fonte ouvida pela SÁBADO admite que a venda é "um desafio".

A reputação do banco não ajuda: seja pelo envolvimento no alegado desvio de dinheiro de uma conta da Sonangol no Eurobic, que passou pelos olhos de um gestor que apareceu morto em casa esta semana; seja pelas conclusões recentes do Banco de Portugal, após um caso de lavagem de dinheiro oriundo do tráfico de droga em 2015, sobre a total falta de controlo sobre a origem das transferências dos maiores clientes.

Mais importante ainda, é incerto qual será o novo comprador que aceitará entrar em 42,5% do capital e ter do outro lado uma maioria formada por Fernando Teles (que tem cerca de 40%) e outros acionistas seus aliados, como Diogo Barrote, presidente do conselho de administração que conhece Teles desde que ambos foram colegas nos anos 90 no Banco de Fomento em Angola. Teles presidiu, como acionista e administrador, a todo este historial de falhas de gestão e a SÁBADO sabe que o Banco de Portugal já andava a pressionar o banco para mudar a estrutura acionista, concentrada em duas pessoas (Isabel e Teles) muito próximas. É incerto se Fernando Teles continuará também na estrutura acionista do banco e como isso se pode enquadrar com um novo comprador.

O nome do novo acionista será vetado pelo Banco de Portugal, sob o olhar atento da supervisão do Banco Central Europeu e da Autoridade Bancária Europeia. O Eurobic cumpre os rácios e esperava ter em 2019 resultados líquidos na ordem dos 50 milhões de euros.

Efacec: Mello envolvidos na solução

Na Efacec a situação é complexa por outro tipo de razão: a situação da empresa, que tem uma dívida pesada. A decisão de apontar a saída da empresa foi, como no Eurobic, pensada rapidamente a partir da administração da empresa, sem a presença do homem de confiança de Isabel dos Santos, Mário Leite. A Efacec tem como clientes grandes empresas públicas de "utilities" (eletricidade, gás, etc.) e fornecedores estrangeiros – o receio era de que os departamentos de compliance destas empresas recomendassem o corte de relações comerciais, secando a Efacec, já em dificuldades.

A questão de quem irá comprar a participação comprada por 200 milhões de euros em 2017 por Isabel dos Santos tem uma certeza: o valor de venda deverá ser substancialmente mais baixo, quase residual. Uma das soluções em estudo, apurou a SÁBADO, passa pelo envolvimento do Grupo José de Mello na compra da participação que vendeu há menos de três anos – os Mello são ainda acionistas. Fonte oficial do grupo não quis comentar.

Galp: incerteza

Na Galp, onde Isabel dos Santos é sócia da Sonangol numa holding, que por sua vez é sócia da Amorim Energia, o desfecho é incerto. Os Amorim são os maiores aliados que Isabel dos Santos teve em Portugal, mas o custo reputacional e o risco judicial que pesa sobre o património da empresária angolana no país são fatores inultrapassáveis. A CMVM anunciou uma acção de supervisão à Galp e às restantes empresas detidas por Isabel dos Santos, bem como aos respetivos auditores.