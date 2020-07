Questionada sobre a entrada em Portugal de passageiros vindos de países considerados de risco no âmbito da pandemia de Covid-19 sem comprovativos de testes negativos, a secretária de Estado Adjunta e da Saúde garantiu que os "foram encaminhados pelo SEF" e que são "absolutamente residuais".



Sobre os cidadãos que não realizaram testes no aeroporto, Jamila Madeira assegurou que o SEF "procedeu à sua identificação para posterior contacto desses cidadãos pelas autoridades de saúde e posterior seguimento".



No sábado, o Jornal de Notícias avançava que em vez de entrarem em Portugal via países onde seriam obrigados a fazer testes à Covid-19, muitos estrangeiros estariam a vir para Portugal fazendo antes uma escala em paises que não exigem controlo.



Ao Diário de Notícias, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras revelou que há um "número crescente de passageiros" que chegam sem este comprovativo e se recusam a fazer teste à Covid-19 no aeroporto, acabando por entrar em Portugal.

A lei prevê que, a título excecional, passageiros que possam não ter esse comprovativo sejam encaminhados à chegada para fazer o teste no próprio aeroporto.