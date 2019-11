Avenida Marginal reabre na quarta-feira

Corte parcial - Informamos que, devido a reparação dos paredões, a Avenida Marginal, entre a Rotunda da BP de S. Pedro do Estoril e a Parede, vai ser suprimida a faixa de trânsito mais direita, no sentido Cascais - Lisboa, até ao dia 20 de novembro. — P.S.P. COMETLIS (@PSPCOMETLIS) 18 de novembro de 2019





Câmara Municipal de Cascais anunciou na segunda-feira o encerramento da faixa mais à direita da Estrada Nacional 6 devido à degradação do muro do paredão alastra-se a uma extensão de mais de 300 metros, segundo a mesma fonte.

O trânsito na Avenida Marginal , entre S. Pedro e a Parede, no sentido Cascais-Lisboa, vai reabrir no dia 20 de novembro. A hora da reabertura não está ainda prevista.A informação foi confirmada pela PSP As obras de reparação dos paredões vão decorrer durante esta terça-feira.