Ministério Público mandou polícias vigiar casas de deputados

“Relatórios de diligência externa.” É desta forma que o Ministério Público (MP) descreve um conjunto de vigilâncias a casas de deputados e recolha de informação junto dos vizinhos, tudo feito nas investigações ao chamado “caso das falsas moradas”, no qual alguns parlamentares são suspeitos de terem comunicado uma morada diferente da sua residência habitual para obterem ajudas de custo.



Este tipo de diligências foi ordenado, segundo informações recolhidas pela SÁBADO, em vários processos, que ainda estão a ser investigados no Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa (DIAP).



Ainda que a procuradora Maria Isabel Santos tenha ocultado à consulta da SÁBADO vários elementos do processo arquivado recentemente ao deputado do CDS-PP João Almeida, foi possível perceber que uma das provas recolhidas neste inquérito diz respeito ao tal “relatório de diligência externa”.