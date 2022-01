Ministério Público investiga acordo entre Vieira e António Salvador

O Departamento de Investigação e Acção Penal de Lisboa (DIAP) está a investigar a suspeita de que o Sp. de Braga ajudou o Benfica a ser campeão nacional na época de 2009/201. Em contrapartida, Luís Filipe Vieira chegou a um acordo com o presidente do clube minhoto, António Salvador, para pagar à Britalar as obras no centro de estágio do Seixal e esta empresa terá ainda sido favorecida pela Câmara Municipal de Lisboa.



A existência deste inquérito foi revelado pelo próprio DIAP de Lisboa numa comunicação ao processo Cartão Vermelho, no qual são investidos os negócios pessoais de Luís Filipe Vieira, assim como a ligação entre estes e as transferências de jogadores no Benfica.

Em setembro do ano passado, o DIAP de Lisboa remeteu a investigação ao procurador Rosário Teixeira, do Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP) questionando se os factos em causa teriam alguma ligação com o processo "Cartão Vermelho".