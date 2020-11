Ministério Público faz buscas por suspeitas de fraude com fundos europeus

O Ministério Público está a realizar durante esta terça-feira 21 buscas domiciliárias e não domiciliárias em Portugal Continental e na Madeira por suspeitas de fraude com fundos europeus.

"As buscas domiciliárias (8) decorrem em residências que, nalguns casos, funcionam igualmente como local de trabalho. As buscas não domiciliárias (13) dizem respeito a escritórios de advogado e a instalações de sociedades, abrangendo gabinetes de contabilidade", lê-se no comunicado do MP, que avança ainda que a investigação conta com a colaboração do Núcleo de Apoio Técnico da Procuradoria-Geral da República (NAT) e de magistrados do MP do DIAP do Funchal.

As diligências estão a ser executadas com o apoio da Polícia Judiciária.