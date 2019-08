emitiu um esclarecimento em que garante não ter tido "qualquer influência" nem "qualquer contacto" quanto aos contratos que a empresa do filho, a Zerca, conseguiu com o Estado. O filho nunca "invocou o seu grau de parentesco, de que pudesse resultar qualquer expetativa de favorecimento pessoal", afirmou em comunicado.No documento, o secretário de Estado não fez qualquer menção à situação ilegal em que se encontra devido aos contratos do filho. Segundo a lei sobre as incompatibilidades e impedimentos dos titulares de cargos políticos e altos cargos públicos, "as empresas cujo capital seja detido numa percentagem superior a 10% por um titular de órgão de soberania ou titular de cargo político, ou por alto cargo público, ficam impedidas de participar em concursos de fornecimento de bens ou serviços, no exercício de atividade de comércio ou indústria, em contratos com o Estado e demais pessoas coletivas públicas". Nuno Neves, filho de José Artur Neves, é dono de 20% da Zerca Lda., criada em 2015.