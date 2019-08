A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica ( ASAE ) apreendeu cinco toneladas de alheiras da Vifumeiro, empresa que tem como sócios a presidente da Câmara de Mirandela , Júlia Rodrigues, e alguns familiares.A operação decorreu no início desta semana e, segundo o Jornal de Notícias, ainda não existem arguidos, o que pode acontecer em breve. Em causa, estão crimes de fraude sobre mercadoria e violação da indicação geográfica. Tudo porque as alheiras produzidas em Vinhais são vedidas com rótulos da marca Alheiras Amil, que anuncia os seus produtos como sento totalmente produzidos em Mirandela. Esta alteração permite que os fumeiros beneficiam da indicação geográfica atribuída pela União Europeia em 2016.A autarca do PS foi gerente da Vifumeiro até 2007. É um dos quatro sócios da empresa, quadro que se repete relativamente à Alheiras Amil. Mas garante que o seu papel é nula. "Não sei bem o que aconteceu. A minha intervenção na empresa é zero desde que fui deputada. Efetivamente, a empresa é familiar, mas tenho uma quota insignificante da herança do meu pai, que faleceu em 2009", respondeu ao jornal diário.Nas últimas autárquicas, Júlia Rodrigues fez história a dobrar: conseguiu conquistar a primeira vitória socialista em Mirandela e tornou-se a primeira mulher a liderar o munícipio.