O Ministério da Cultura vai criar um "grupo de trabalho e de reflexão" que tem como finalidade "melhorar" o actual modelo de apoio às artes. A medida foi anunciada esta terça-feira de manhã, na Assembleia da República, pelo ministro da Cultura, Luís Filipe Castro Mendes.Segundo o ministro, a criação deste grupo de trabalhos parte das "temáticas e questões fundamentais levantadas pelos agentes culturais".Luís Filipe Castro Mendes falava aos deputados da Comissão Parlamentar de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto e garantiu que a tutela estudou "as críticas" feitas pelo sector, que considerou naturais já que "um novo modelo – em qualquer área de actividade, não apenas na cultura – precisa de acompanhamento, de revisão, de refinamento e de correcções à medida que se vai implementando", avança o jornal Público.O ministro informou que foram identificados problemas na "distribuição regional" dos apoios, o que exigirá um reforço da "articulação com as autarquias", e na "calendarização do processo concursal".Castro Mendes anunciou ainda que todas as entidades que criticaram o actual modelo serão convidados para integrarem o novo grupo de trabalho.