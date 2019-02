São 280 metros quadrados de vazio. O espaço amplo do armazém está despido e por estes dias não há tintas garridas, letras grandes ou texturas estranhas: é feito de luz e sombras – e algumas caixas espalhadas pelo chão. A Underdogs prepara-se para inaugurar nova mostra no primeiro de Março. Pauline Stoessel convida-nos a entrar no escritório onde conversamos entre o desenho realista de um elefante, de Teresa Esgaio e as pequenas molduras de Wasted Rita (ou Rita Gomes). As artistas juntam-se a ±MAISMENOS± (Miguel Januário), Akacorleone (Pedro Campiche) ou André da Loba no portefólio de nomes que a galeria de arte urbana já ajudou a lançar – nacional e internacionalmente – desde que abriu portas, em 2013.





As peças – que podem ser únicas ou edições limitadas – começam nos 100 e podem subir até aos 15 mil euros. Metade do valor vai para a galeria, metade para o artista. O valor recorde atingido para a venda de uma peça foi de 25 mil euros (para o estrangeiro). Para as receitas, são ainda importantes os projetos comerciais, com eventos e marcas. Falámos com artistas que nos explicam como funciona, de Bordalo II a Akacorleone. "Caímos no erro de julgar a qualidade de uma obra de arte como se fosse activo financeiro. Mas as minhas obras não são acções, são uma parte de mim", explica Bordalo II.