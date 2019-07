A tutela acrescenta que os seus serviços "estão focados na identificação de prejuízos materiais relacionados com situações que possam dar origem à necessidade de restabelecimento do potencial produtivo (infraestruturas de apoio à atividade agrícola e equipamentos)".



Relativamente às culturas, o ministério da Agricultura indica que a queda de chuvas intensas e de granizo constitui um risco coberto pelo sistema de seguros agrícolas de colheitas, que "está disponível para todos os agricultores" e que é subsidiado em 60% pelo ministério.



O ministério da Agricultura indica ainda que já foi emitida uma carta circular destinada aos fruticultores e aos viticultores, indicando "o tipo de intervenção que devem fazer nas culturas, bem como os tratamentos a aplicar, a fim de minimizar os efeitos de eventuais problemas que possam afetar as árvores de fruto e as vinhas na sequência da queda de chuva e granizo".



O presidente da Câmara de Mogadouro, no distrito de Bragança, disse hoje à Lusa que são "muito avultados" os prejuízos no concelho, provocados por trovoada, chuva e granizo, durante a tarde.



"Tenho conhecimento de que há prejuízos muito avultados provocados pelo granizo, não só na vila de Mogadouro, mas em grande parte do concelho. Ainda não é possível contabilizar os estragos já que a informação, só agora, começa a chegar", disse à Lusa, Francisco Guimarães.



O Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA) emitiu hoje um aviso laranja até às 20:00 para Bragança, devido à precipitação e possibilidade de ocorrência de trovoadas, uma instabilidade climática considerada "normal" pelos meteorologistas, com melhorias a partir de domingo.



A instabilidade prevista para as regiões do Norte e centro levou inicialmente o IPMA a emitir um aviso amarelo, que se transformou mais tarde em laranja devido às chuvas fortes, verificando-se ainda trovoadas com queda de granizo e de saraiva (acima de cinco milímetros de diâmetro). Autarcas locais relataram danos avultados no concelho de Mogadouro, sobretudo para a agricultura.



Um fenómeno que não era totalmente inesperado e está a ser provocado por uma depressão que se encontra sobre Portugal Continental.



"Não é uma situação que esteja desenquadrada desta época, embora não se possa dizer que aconteça muitas vezes. É normal na Primavera e início de Verão", adiantou à Lusa o meteorologista do IPMA Bruno Café.

O ministério da Agricultura está "no terreno" a avaliar os estragos causados pela queda de chuva e de granizo que atingiu este sábado vários pontos do concelho de Mogadouro, no distrito de Bragança."Os serviços do Ministério da Agricultura encontram-se no terreno a fazer a avaliação dos estragos causados pela queda de chuva e de granizo que hoje atingiu diversos pontos do concelho de Mogadouro, no distrito de Bragança", indica o ministério liderado por Luís Capoulas Santos, em comunicado enviado à Lusa.