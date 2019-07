Uma rixa entre dois grupos acabou com o disparo de quatro tiros, na Rua Quinta das Cavadas de Cima, no Monte da Caparica, durante a tarde deste sábado.Segundo o que o Correio da Manhã conseguiu apurar junto de fonte oficial da Guarda Nacional Republicana (GNR), na origem da rixa esteve o desentendimento de dois grupos. Um dos elementos de um dos grupos terá ido à sua habitação buscar uma arma de fogo e disparado quatro tiros para o ar.A mesma fonte avançou que não houve feridos a registar. No local, a GNR procedeu à identificação do autor dos disparos e à apreensão das munições.