Militar transplantado teve alta médica

O soldado David Leal, de 23 anos, sujeito no dia 15 de maio a um transplante de fígado após uma falência do órgão durante uma prova de orientação militar num curso de promoção a cabo em Santa Margarida, Constância, já teve alta médica do hospital Curry Cabral e encontra-se a recuperar bem, explicou ao CM fonte do Exército.

Ainda não há resultados conclusivos sobre a razão que levou à falência total do fígado numa prova em que nenhum outro militar apresentou problemas de saúde. As análises a David Leal não têm trazido luz sobre as causas. As análises feitas no laboratório hospitalar militar aos restantes 140 alunos do curso e aos 16 instrutores também não acusaram nada que justificasse a doença súbita.