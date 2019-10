Recluso agride quatro guardas na cadeia da Carregueira

Quatro guardas da cadeia da Carregueira, Sintra, foram agredidos por um recluso na tarde desta quinta-feira.

As agressões ocorreram à saída dos reclusos do recreio. O preso tentou esconder-se, e os quatro guardas conseguiram localizá-lo.

No momento em que o tentavam encaminhar para a cela, o recluso agrediu-os com bastante violência. Só com reforços foi possível manietá-lo. Ficou sozinho numa cela, à espera de punição disciplinar.

Os guardas sofreram ferimentos de alguma gravidade, que obrigaram mesmo a que fossem transportados às urgências do Hospital Amadora-Sintra. Um deles sofreu luxações num dedo.