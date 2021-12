Constitucional rejeita providência contra lista do BE em Santarém

Os juizes do Palácio Ratton decidiram rejeitar o pedido de providência cautelar interposto por aderentes do BE de Santarém para travar a lista encabeçada por Fabíola Cardoso, que foi aprovada na Mesa Nacional.



No acórdão, a que a SÁBADO teve acesso, o Tribunal Constitucional explica que a medida cautelar pedida pelos militantes "é inadmissível por não estarem esgotados os meios jurisdicionais internos".



Neste caso, isso significa que a Comissão de Direitos do BE, o órgão de jurisdição do partido, ainda não se pronunciou sobre o caso.