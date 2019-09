Os bancos portugueses fizeram, durante os primeiros seis meses de 2019, 788 alterações aos seus preçários – mais do dobro do mesmo período do ano passado (390) e mais do que em todo o ano de 2018 (676).

Destas, noticia o Público desta segunda-feira, 16,6% aumentaram o custo de cartões de crédito, com um total de 24% das alterações a serem sobre revisões de custo. Os maiores motivos das alterações são a introdução, modificação ou extinção de produtos (41%) e comissões relativas a novos serviços e alterações na informação prestada (35%)

As alterações, indicadas na Sinopse das Atividades de Supervisão Comportamental, foram divulgadas esta quarta-feira, com o Banco de Portugal, liderado por Carlos Costa, a acrescentar uma nota em que diz que "não dispõe de poderes para limitar ou proibir a cobrança de comissões", embora admita que é responsável pela "fiscalização das normas que impõe limites ou estabelecem proibições à cobrança de comissões".



Um dos motivos para este aumento pode passar pela subida de entidades que comunicaram as alterações ao Banco de Portugal. Entre os primeiros seis meses do ano passado e de 2019, duplicaram as instituições - de 73 para 154.