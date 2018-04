Metro do Porto reata circulação 4 horas após acidente

O acidente, que não causou feridos, ocorreu pelas 07:28 na rua da Lourinha, em Rio Tinto, quando um veículo ligeiro desrespeitou um sinal vermelho.

A circulação do metro do Porto entre as estações de Campainha e Levada (Linha de Gondomar) foi retomada pelas 11:30 desta sexta-feira, cerca de quatro horas após a colisão de uma composição e de um veículo ligeiro, disse fonte da empresa.



"A circulação foi retomada e a composição de metro que teve o acidente foi encaminhada para uma terceira via", disse a fonte.



O acidente, que não causou feridos, ocorreu pelas 07:28 na rua da Lourinha, em Rio Tinto, quando um veículo ligeiro desrespeitou um sinal vermelho, embatendo numa composição do metro que circulava no sentido Fânzeres/Matosinhos, segundo relatou à Lusa do presidente da Câmara de Gondomar, Marco Martins.



"Devido ao impacto do embate, a composição descarrilou e ocupa as duas vias", disse, acrescentando que foi necessário chamar ao local uma equipa da EMEF [Empresa de Manutenção de Equipamento Ferroviário] para remover o veículo.



Também contactada pela Lusa, fonte da Metro do Porto afirmou que o veículo embateu no conjunto de rodas da composição, provocando assim o descarrilamento.