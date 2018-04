Fenómeno pode corresponder a um "processo de precipitação com fusão de cristais de gelo".

Várias pessoas relataram a ocorrência de queda de neve em alguns pontos de Lisboa ao final da tarde desta terça-feira, dia 10 de Abril. No entanto, esta sexta-feira, o IPMA emitiu um comunicado no qual explicou o que pode realmente ter acontecido, visto que a neve e o granizo são facilmente confundidos.



"A temperatura do ar durante a tarde apresentou valores da ordem de 10 a 12°C, tendo pontualmente e temporariamente descido para valores mínimos da ordem de 8 °C, associados a situações de precipitação intensa", começa por explicar a nota publicada no site.

Segundo estes e mediante um estudo realizado em 2011, durante o período de 1941 a 2009, 99.3% dos casos de queda de neve ocorreram quando a temperatura se encontrava entre -7°C e +5°C, números bastante diferentes dos registados nesta situação.



Assim, "a ocorrência de neve em Lisboa na situação descrita configuraria um fenómeno muito improvável, tendo adicionalmente de se assumir a existência de temperaturas mais baixas do que as foram registadas nas estações do IPMA."

"Nestas circunstâncias, o mais provável é que o fenómeno ocorrido possa corresponder a um processo de precipitação com fusão de cristais de gelo", remata o comunicado.