Metade do efetivo da PSP reavaliado a nível psicológico nos últimos cinco anos

Mais de metade do efetivo da PSP foi alvo de uma reavaliação psicológica nos últimos cinco com o objetivo de detetar possíveis vulnerabilidades, indicou à agência Lusa aquela força de segurança.







O gabinete de psicologia desta força de segurança está, já há alguns anos, a reavaliar os traços da personalidade dos elementos policiais como forma de prevenir o suicídio.Segundo a Polícia de Segurança Pública, dois mil polícias foram reavaliados em 2020, ultrapassando os 11.000 os elementos que foram alvo de uma reavaliação psicológica nos últimos cinco anos.A reavaliação psicológica está prevista no plano de prevenção do suicídio das forças de segurança e tem como objetivo promover boas práticas de saúde mental dos polícias.A PSP refere ainda que a reavaliação psicológica é acompanhada de ações de formação e sensibilização sobre esta matéria que versam conteúdos de prevenção do suicídio "entre pares e autocuidado".