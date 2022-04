Medina faz entrada a pés juntos à esquerda

Fernando Medina não poupou a esquerda. Acusou BE de alimentar uma história no Novo Banco e disse que PCP devia pedir desculpas aos pensionistas.

Fernando Medina calçou as luvas de boxe para responder à esquerda na sua estreia parlamentar como ministro das Finanças. Palavras duras, com críticas diretas, que provocaram protestos nas bancadas do PCP e do BE.