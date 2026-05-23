Medidas de coação à mãe e padrasto de crianças francesas são conhecidas este sábado

A nova vida do chef Ljubomir Stanisic, em lume brando
Raquel Lito
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O interrogatório no Tribunal de Setúbal terminou à meia-noite. As duas crianças encontram-se ao cuidado de uma família de acolhimento.
A mãe e o padrasto das duas crianças francesas abandonadas numa estrada em Alcácer do Sal, na última terça-feira, só vão conhecer as medidas de coação este sábado, às 10h.
Marine Rosseau, de 41 anos, e Marc Ballabriga, o companheiro, de 55 anos, foram interrogados durante a tarde e noite desta sexta-feira ao longo de oito hora.
O Ministério Público pediu a medida de coação mais gravosa: a prisão preventiva.