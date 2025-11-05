Médicos formadores dos Açores vão receber suplemento mensal de €200

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Os médicos orientadores de formação dos Açores vão receber um suplemento mensal de 200 euros e será criado um regime de exclusividade no Serviço Regional de Saúde, disse esta quarta-feira à Lusa a titular da pasta da Saúde.



iStockphoto

Segundo a secretária regional da Saúde e Segurança Social, Mónica Seidi, o suplemento é uma "reivindicação dos sindicatos" que vem sendo, de "forma faseada, implementado ao longo do tempo, para que se aproxime do valor instituído a nível nacional aos centros de responsabilidade integrada e à formação no âmbito da medicina geral e familiar".

Mónica Seidi, que reuniu-se hoje em Angra do Heroísmo, na ilha Terceira, com o Sindicato dos Médicos da Zona Sul e o Sindicato Independente dos Médicos, adiantou ainda que, "para além do suplemento a pagar mensalmente, de forma faseada, o orientador de formação, com base no número de internos que tem à sua responsabilidade, tem horas que são afetadas a essa mesma atividade", valorizando-se assim "o seu papel".

Ainda de acordo com a governante, o dossiê sobre os médicos que no Serviço Regional de Saúde pretendam exercer em exclusividade foi outro dos temas abordados no encontro com o sindicato, sendo que "nos últimos anos não tem sido dada esta possibilidade", uma vez que o regime de dedicação plena não o impõe.

"De forma a tornar a carreira médica mais atrativa na Região Autónoma dos Açores, vamos ter um regime diferenciador que não acontece a nível nacional, nem na Região Autónoma da Madeira", afirmou.

Assim, acrescentou, pretende-se trabalhar no próximo ano com os sindicatos para criar um regime que traga "alguma justiça aos trabalhadores", mas que "não será implementado de uma vez só para a toda a classe profissional".

Em comunicado, o Sindicato dos Médicos da Zona Sul adiantou que "os avanços da reunião negocial de hoje vão permitir que os médicos adiram ao regime de dedicação em exclusivo e que recebam um suplemento para os orientadores de formação".

Os médicos que optarem por trabalhar exclusivamente no Serviço Regional de Saúde dos Açores "vão ter uma majoração salarial atrativa para permitir a sua fixação no setor público", sendo que o suplemento de 200 euros para os médicos orientadores de formação é considerado "um passo importante" numa "valorização que será atualizada anualmente e terá início nos primeiros meses de 2026, com efeitos retroativos desde janeiro", lê-se na nota do sindicato.