A Operação Teia, que envolve os autarcas de Santo Tirso e Barcelos, veio abrir uma Caixa de Pandora que vai de encontro com uma tendência dos últimos anos: a suspeita de corrupção em autarquias socialistas. De acordo com o Diário de Notícias, 604 casos foram analisados no último ano pelo Conselho de Prevenção da Corrupção (CPC) e, destes, quase metade diziam respeito a câmaras municipais e juntas de freguesia. Já o Expresso revela que, nos últimos dois anos, 15 autarcas foram investigados pela justiça e que 11 destes eram socialistas.

Aconteceu o mesmo com Joaquim Couto, agora ex-presidente da Câmara Municipal de Santo Tirso, e Miguel Costa Gomes, autarca em Barcelos. Se o primeiro renunciou ao cargo apesar de ter permanecido em liberdade, o segundo manteve plenas funções, embora esteja a aguardar julgamento em prisão domiciliária.