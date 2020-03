Igreja de Mem Martins aconselha a lavar as mãos (e um Pai Nosso)

Uma igreja em Mem Martins seguiu as recomendações da Conferência Episcopal Portuguesa para enfrentar o surto de coronavírus (COVID-19) e incentivou os seus fieis ao incremento da prevenção nos cuidados de higiene (e já agora uma oração).

"Apelamos, no entanto, à calma e serenidade que a situação exige e relembramos as medidas de prevenção indicadas pela Direção Geral de Saúde, e que todos devemos adoptar: lavar frequentemente as mãos durante 20 segundos (podemos rezar um Pai Nosso enquanto o fazemos)", lê-se na primeira de cinco recomendações, que consta num comunicado enviado aos pais.

A comunidade católica também ajustou-se à epidemia de COVID-19. Além das recomendações dadas pela Direção Geral de Saúde, a Conferência Episcopal aconselhou a receber a hóstia na mão, a esvaziar as pias de água benta e a passar a habitual saudação entre os católicos de um beijo para uma vénia.



"Esperando que a situação se resolva em breve, rezamos para sermos capazes de viver este momento com traquilidade", lê-se ainda no comunicado.