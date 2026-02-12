Sábado – Pense por si

Portugal

Mau tempo: Todas as escolas do concelho de Coimbra encerradas na sexta-feira

Lusa 21:25
Numa informação enviada aos encarregados de educação, pode ler-se que “face às previsões de agravamento das condições meteorológicas" foi determinado o encerramento de todos os estabelecimentos de educação.

Todas as escolas do concelho de Coimbra vão estar encerradas na sexta-feira, anunciou esta quinta-feira a presidente da Câmara, na sequência do risco de cheias na zona urbana.

“Amanhã [sexta-feira] não haverá aulas. O nosso diretor de educação já comunicou. Ninguém entenderia o risco de trazer os filhos às escolas”, disse Ana Abrunhosa em conferência de imprensa, apelando às empresas que, se possível, possam adotar um sistema de teletrabalho.

Numa informação enviada a todos os encarregados de educação, pode também ler-se que “na sequência da informação atualizada emitida pelos Serviços Municipais de Proteção Civil e face às previsões de agravamento das condições meteorológicas, com ocorrência de cheias, inundações e risco de derrocadas, informa-se que, por razões de prevenção e salvaguarda da segurança da população, foi determinado o encerramento de todos os estabelecimentos de educação e ensino do concelho”.

Coimbra Ana Abrunhosa
