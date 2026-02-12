Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
12 de fevereiro de 2026 às 14:02

Presidente da Câmara de Coimbra garante que cidade foi preparada para o "pior dos cenários"

A presidente da Câmara Municipal de Coimbra, Ana Brunhosa, disse que a situação que se vive na região, após a rutura do dique nos Casais, que provocou uma rutura do troço da autoestrada A1, é "preocupante".

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter A SÁBADO É TODOS OS DIAS no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES O resumo das notícias escritas pela redação da SÁBADO. (Enviada de segunda a sexta)