Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
12 de fevereiro de 2026 às 09:30

Imagens de drone mostram parte da A1 colapsada devido ao rebentamento do dique do Mondego

Parte do pavimento da autoestrada A1 colapsou na zona do dique que rompeu parcialmente no rio Mondego, em Coimbra. A cratera terá sido provocada pela força da água.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter Para Si é SÁBADO no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Novidades com vantagens exclusivas: descontos e ofertas em produtos e serviços; divulgação de conteúdos exclusivos e comunicação de novas funcionalidades. (Enviada mensalmente)