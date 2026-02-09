Sábado – Pense por si

Mau tempo: Seguro manifesta pesar por morte em trabalhos em Leiria e envia condolências à família

Lusa 12:58
Presidente eleito "passou a manhã ao telefone com autarcas para saber da situação".

O Presidente da República eleito, António José Seguro, manifestou esta segunda-feira o seu pesar pela morte de um homem nos trabalhos de reparação de estruturas elétricas em Leiria e endereçou condolências à família da vítima.

"Infelizmente, tomou conhecimento de mais uma morte no concelho de Leiria. A 16.ª vítima mortal. Manifesta o seu pesar e endereça condolências família da vítima", adianta a candidatura de António José Seguro em informação enviada à comunicação social.

A mesma fonte oficial informa que o Presidente eleito "passou a manhã ao telefone com autarcas para saber da situação" relativa ao mau tempo, "nomeadamente com os presidentes da Câmara de Alcácer do Sal, Montemor-o-Velho, Pombal, Golegã, Leiria e Arruda dos Vinhos e o Presidente da junta de freguesia da Ereira (Montemor-o-velho), que permanece sem acessos terrestres".

"Seguro está a trabalhar a partir da sua residência nas Caldas da Rainha de onde deve sair diretamente para o Palácio de Belém para a reunião com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa", diz a candidatura do vencedor da segunda volta das eleições presidenciais.

Um homem morreu hoje e outro ficou ferido num acidente de trabalho, em Leiria, quando reparavam estruturas elétricas para a E-Redes, na sequência da depressão Kristin, disseram à agência Lusa várias fontes.

Segundo o Comando Distrital de Leiria da Polícia de Segurança Pública (PSP), a vítima mortal tem 37 anos e o ferido, cujo estado era desconhecido, 40 anos.

Fonte da PSP adiantou que o trabalhador morreu eletrocutado e ambos trabalhavam para a empresa Canas, que está a prestar serviço à E-Redes na reparação de estruturas elétricas na sequência do mau tempo.

Fonte oficial da E-Redes, a principal operadora da rede de distribuição de energia elétrica em Portugal Continental das redes de alta, média e baixa tensão, confirmou que as vítimas, um morto e um ferido grave, são funcionários da empresa Canas que estavam ao serviço da operadora.

