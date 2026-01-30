Mau Tempo. Cerca de 285 mil clientes ainda estavam sem energia às 11h

Quarta-feira cerca de um milhão de clientes da E-Redes foram afetados por falhas elétricas em Portugal

Cerca de 215 mil clientes da E-Redes da zona de Leiria permaneciam às 11h00 sem energia, num total de 285 mil clientes que estavam sem luz em Portugal continental, na sequência da depressão Kristin na madrugada de quarta-feira.



Técnico trabalha na torre de eletricidade após falhas na E-Redes em Portugal Pedro Brutt Pacheco/Medialivre

Comparativamente ao balanço feito pela E-Redes às 6h30, há agora mais seis mil clientes com energia elétrica, dois mil dos quais em Leiria, a zona do país mais afetada pelo mau tempo.

Os clientes da E-Redes correspondem a "pontos de entrega de energia" como habitações, empresas ou lojas com ligação elétrica, sendo assim difícil quantificar o número de pessoas que estão a ser afetadas.

A E-Redes tem ativado no distrito de Leiria o estado de emergência, tendo ali instalados 30 geradores e estando a ser mobilizados mais cerca de 200, de acordo com informação divulgada na quinta-feira.

Às 6h00 de quarta-feira, cerca de um milhão de clientes da E-Redes foram afetados por falhas elétricas em Portugal, principalmente nos distritos da Guarda, Coimbra, Castelo Branco, Portalegre, Leiria, Santarém e Setúbal.

A passagem da depressão Kristin por Portugal continental, na quarta-feira, deixou um rasto de destruição, causando pelo menos cinco mortos, segundo a Proteção Civil, vários feridos e desalojados. A Câmara da Marinha Grande contabiliza ainda uma outra vítima mortal no concelho.

Quedas de árvores e de estruturas, corte ou o condicionamento de estradas e serviços de transporte, em especial linhas ferroviárias, fecho de escolas e cortes de energia, água e comunicações foram as principais consequências materiais do temporal.

Leiria, por onde a depressão entrou no território, Coimbra e Santarém são os distritos que registam mais estragos.

O Governo decretou situação de calamidade entre as 00:00 de quarta-feira até às 23h59 de dia 1 de fevereiro para cerca de 60 municípios, número que pode aumentar.