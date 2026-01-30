Sábado – Pense por si

Portugal

Mau tempo: Seguro cancela campanha da manhã para voltar sozinho a zonas afetadas

Lusa 10:08
As mais lidas

Para esta manhã, o candidato apoiado pelo PS tinha prevista uma visita ao Centro de Formação Profissional da Indústria do Calçado, em São João da Madeira, distrito de Aveiro.

O candidato presidencial António José Seguro cancelou esta sexta-feira a agenda de campanha que tinha prevista para esta manhã para voltar a ir visitar, sozinho, zonas afetadas pela tempestade Kristin, deslocações que já fez na quarta e quinta-feira.

António josé Seguro em campanha eleitoral
António josé Seguro em campanha eleitoral JOSÉ COELHO/LUSA

"Tal como na quarta e na quinta-feira, o candidato visitará, sozinho, zonas afetadas. O programa da manhã foi cancelado", adiantou a candidatura de Seguro à comunicação social.

Para esta manhã, o candidato apoiado pelo PS tinha prevista uma visita ao Centro de Formação Profissional da Indústria do Calçado, em São João da Madeira, distrito de Aveiro.

Na quinta-feira, Seguro anunciou aos jornalistas, de manhã, que já na véspera tinha ido sozinho à região de Leiria para ver os impactos da passagem da tempestade, tendo então dito que tinha ficado "chocado e impressionado" com o grau de devastação que encontrou.

De tarde, após uma visita em Palmela, o candidato mais votado na primeira volta disse que admitiria voltar nesse dia a visitar zonas afetadas, de novo sozinho, face à "situação dramática".

Outros dos impactos que teve na campanha de Seguro a passagem desta tempestade foi o cancelamento de uma sessão de campanha prevista para quinta-feira à noite em Almeirim, no distrito de Santarém, devido à tempestade que afetou a região e ativou planos de emergência no distrito.

Na quinta-feira, entre as 00:00 e as 23:59, Portugal continental tinha registado 2.050 ocorrências relacionadas com o mau tempo, com Coimbra, Oeste e Leiria a serem as regiões mais afetadas, adiantou fonte da Proteção Civil.

Num balanço à Lusa, fonte da ANEPC referiu que Coimbra foi a região mais afetada com 375 ocorrências, seguida do Oeste (221) e Leiria (201).

A passagem da depressão Kristin por Portugal continental, na quarta-feira, deixou um rasto de destruição, causando pelo menos cinco mortos, segundo a Proteção Civil, vários feridos e desalojados. A Câmara da Marinha Grande contabiliza ainda uma outra vítima mortal no concelho.

Quedas de árvores e de estruturas, corte ou o condicionamento de estradas e serviços de transporte, em especial linhas ferroviárias, fecho de escolas e cortes de energia, água e comunicações foram as principais consequências materiais do temporal.

Leiria, por onde a depressão entrou no território, Coimbra e Santarém são os distritos que registam mais estragos.

O Governo decretou situação de calamidade entre as 00:00 de quarta-feira até às 23:59 de dia 01 de fevereiro para cerca de 60 municípios, número que pode aumentar.

Artigos Relacionados
Tópicos Depressão Causas da morte Árvore Tempestade António José Seguro Leiria Coimbra Santarém Portugal
Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Mau tempo: Seguro cancela campanha da manhã para voltar sozinho a zonas afetadas