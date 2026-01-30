Sábado – Pense por si

Portugal

Criança que estava desaparecida encontrada em casa abandonada em Arcos de Valdevez

CM 10:17
As mais lidas

Lucas saiu de casa durante a tarde de quinta-feira e foi encontrado esta madrugada em bom estado de saúde.

Uma criança, de nove anos e de nacionalidade venezuelana, dada como desaparecida durante a noite desta quinta-feira, em Arcos de Valdevez, foi encontrada numa casa abandonada nesta madrugada.

Bombeiros Famalicenses nas buscas
Os cães Bonny Hauskarand e Itogo de Orelav ajudaram nas buscas
Bombeiros Famalicenses nas buscas
Os cães Bonny Hauskarand e Itogo de Orelav ajudaram nas buscas

O “pequeno” Lucas, como carinhosamente lhe apelidaram os Bombeiros Voluntários Famalicenses, ausentou-se de casa por volta das 19h00 e caminhou sozinho pelo centro da cidade. Cerca das 20h00 a mãe alertou as autoridades para o desaparecimento da criança, revelou a GNR ao Correio da Manhã. Lucas foi localizado numa casa abandonada, na zona da Valeta, perto da sua habitação, por volta da uma da manhã.

Nas operações de busca e resgate terrestre, estiveram os Bombeiros de Arcos de Valdevez e Famalicenses, que mobilizaram dois cães, Bonny Hauskarand e Itogo de Orelav, para ajudar nas operações. Contaram ainda com o apoio da Unidade de Emergência de Proteção e Socorro (UEPS) da GNR e dos familiares.

A criança foi observada pelas equipas de socorro e estava em bom estado de saúde.

Artigos Relacionados
Tópicos Cão cão desaparecido Cães grandes Pessoa desaparecida Arcos de Valdevez Guarda Nacional Republicana
Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Criança que estava desaparecida encontrada em casa abandonada em Arcos de Valdevez