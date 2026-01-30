Criança que estava desaparecida encontrada em casa abandonada em Arcos de Valdevez

Lucas saiu de casa durante a tarde de quinta-feira e foi encontrado esta madrugada em bom estado de saúde.

Uma criança, de nove anos e de nacionalidade venezuelana, dada como desaparecida durante a noite desta quinta-feira, em Arcos de Valdevez, foi encontrada numa casa abandonada nesta madrugada.

O “pequeno” Lucas, como carinhosamente lhe apelidaram os Bombeiros Voluntários Famalicenses, ausentou-se de casa por volta das 19h00 e caminhou sozinho pelo centro da cidade. Cerca das 20h00 a mãe alertou as autoridades para o desaparecimento da criança, revelou a GNR ao Correio da Manhã. Lucas foi localizado numa casa abandonada, na zona da Valeta, perto da sua habitação, por volta da uma da manhã.

Nas operações de busca e resgate terrestre, estiveram os Bombeiros de Arcos de Valdevez e Famalicenses, que mobilizaram dois cães, Bonny Hauskarand e Itogo de Orelav, para ajudar nas operações. Contaram ainda com o apoio da Unidade de Emergência de Proteção e Socorro (UEPS) da GNR e dos familiares.

A criança foi observada pelas equipas de socorro e estava em bom estado de saúde.